تنفيذ اتفاقية الخدمات الجوية بين الأردن والصين

أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بأن اتفاقية الخدمات الجوية بين الأردن والصين الموقعة بأحرفها الأولي عام 1992، دخلت حيز التنفيذ لتشكل انطلاقة جديدة للتعاون الجوي بين البلدين.

وقالت هيئة تنظيم الطيران المدني اليوم السبت، في بيان صحفي: "تم الاحتفال أخيرا بتوقيع الاتفاقية بصيغتها النهائية، ووقعها عن الجانب الأردني رئيس مجلس مفوضي الهيئة الكابتن، هيثم مستو وعن الجانب الصيني السفير الصيني في عمان، بان وي فانغ.

من الجانب الأردني، قال الكابتن مستو إن توقيع الاتفاقية تزامن مع احتفال البلدين بمرور 40 عاما على إنشاء العلاقات الدبلوماسية بينهما، مؤكدا أهميتها في تعزيز التعاون الجوي وتوجيه السياح الصينيين إلى الأردن.

أما السفير السفير الصيني فقد شدد على أهمية الاتفاقية في تنظيم الحركة الجوية وتعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت تطورات سريعة في المجالات كافة خلال السنوات الأخيرة، خصوصا التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والسياحية.

وتهدف الاتفاقية بصيغتها النهائية إلى تنظيم الخدمات الجوية بين البلدين وإعطاء الحق لشركات النقل الجوي في كلا البلدين بتشغيل 21 رحلة جوية أسبوعيا للمسافرين والشحن الجوي والبريد بدلا من سبع رحلات أسبوعيا، حسب استحقاقات النقل الجوي السابقة.

ومنحت الاتفاقية لمؤسسات النقل الجوي في البلدين الحق بممارسة النقل الجوي من خلال مطارات دول أخرى، بالإضافة إلى تجنب الازدواج الضريبي والرسوم المفروضة على إيرادات التشغيل لمؤسسات النقل الجوي في كلا البلدين.

المصدر: وكالة الأنباء الأردنية

علي الخطايبة