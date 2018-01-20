لندن: لدى تركيا "مصلحة مشروعة" في ضمان أمن حدودها

رأت بريطانيا أن لدى تركيا "مصلحة مشروعة" في ضمان أمن حدودها مع سوريا، عقب شن أنقرة هجوما ضد وحدات حماية الشعب الكردية في عفرين.

وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية أن الوزارة "تتابع التطورات عن كثب" في عفرين، مضيفا أن "المملكة المتحدة بحثت مرارا مع السلطات التركية قضايا النزاع في سوريا، ضمن هدف مشترك للحد من أعمال العنف وإفساح المجال لاتفاق سياسي".

وأضاف المتحدث أن لندن "ملتزمة بالعمل بشكل وثيق مع تركيا وحلفاء آخرين من أجل إيجاد حلول في سوريا تؤدي إلى الاستقرار، وتفادي تصعيد الأوضاع، وحماية المصالح الأمنية التركية".

المصدر: وكالات

علي جعفر