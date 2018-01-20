شاهد بالصور.. ابنة أغنى أغنياء العالم مع حبيبها المصري

نشرت صحيفة دايلي ميل البريطانية صورا لـ"جينيفير غيتس" ابنة الملياردير بيل غيتس مؤسس مايكروسوفت أحد أغنى أغنياء العالم، وذلك خلال قضاء إجازة مع خطيبها المصري نائل نصار.

وبحسب الصحيفة فقد احتفلت جيتس بعيد ميلادها 21 في أبريل الماضي، متمرّسة في رياضة الفروسية والقفز بالخيل، ونشرت لقطات مختارة لها من أنحاء العالم للعام 2017 والذي على ما يبدو أنه كان عاماً مميّزاً بالنسبة للشابة التي أنهته برفقة حبيبها المصري نائل نصار التي تربطها به علاقة منذ نحو السنة.

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ويبلغ نصار من العمر 26 عاماً وهو مصري الجنسية وولد ونشأ في الكويت ودرس الاقتصاد والإدارة في جامعة ستانفورد بكاليفورنيا وتخرج منها عام 2013، وفاز بالمركز الأول لفروسية قفز الحواجز ببطولة ويلينغتون في أمريكا.

المصدر: وكالات