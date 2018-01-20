شاهد بالصور.. ابنة أغنى أغنياء العالم مع حبيبها المصري
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jrph
نشرت صحيفة دايلي ميل البريطانية صورا لـ"جينيفير غيتس" ابنة الملياردير بيل غيتس مؤسس مايكروسوفت أحد أغنى أغنياء العالم، وذلك خلال قضاء إجازة مع خطيبها المصري نائل نصار.
وبحسب الصحيفة فقد احتفلت جيتس بعيد ميلادها 21 في أبريل الماضي، متمرّسة في رياضة الفروسية والقفز بالخيل، ونشرت لقطات مختارة لها من أنحاء العالم للعام 2017 والذي على ما يبدو أنه كان عاماً مميّزاً بالنسبة للشابة التي أنهته برفقة حبيبها المصري نائل نصار التي تربطها به علاقة منذ نحو السنة.
يوتيوب
Globallookpress
ويبلغ نصار من العمر 26 عاماً وهو مصري الجنسية وولد ونشأ في الكويت ودرس الاقتصاد والإدارة في جامعة ستانفورد بكاليفورنيا وتخرج منها عام 2013، وفاز بالمركز الأول لفروسية قفز الحواجز ببطولة ويلينغتون في أمريكا.
المصدر: وكالات
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)