الجزائر تتهم المغرب بإغراقها بالمخدرات

اتهم رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، المغرب بتهريب المخدرات وخصوصا "الحشيش" إلى الجزائر، مشيرا إلى أن كميات كبيرة من جذور القنب تضبط أسبوعيا قادمة من المغرب.

ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن أويحيى قوله في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع المجلس الوطني لحزبه التجمع الوطني الديموقراطي: "في ما يخص قضية المغرب والمخدرات، هذا ليس تعليقي أنا.. الجميع يعرف من أي بلد يأتي الحشيش في شمال إفريقيا. لا يأتينا من أفغانستان البعيدة جدا عنا".

ووفقا للوكالة، فإن رئيس الوزراء الجزائري، كان يرد على سؤال بشأن تصريحات أدلى بها الخميس الماضي ندد من خلالها، بدون أن يسمي المغرب، بـ "من يحاولون من الخارج إغراق الجزائر بكم هائل من الحشيش والكوكايين".

وبحسب أويحيى، فإن قوات الأمن الجزائرية تحتجز "على الأقل مرة في الأسبوع قناطير من المخدرات" قادمة من المغرب.

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وأبدى أويحيى أسفه لوضع الشبان الجزائريين الذين يقعون ضحية المخدرات، قائلا: "المخدرات موجودة في الثانويات والملاعب الرياضية.. لو كان الأمر لي لطبقت عقوبة الإعدام على مهربي المخدرات، ليس من يبيعون غراما بل من يدخلونه" للبلاد.

وتشهد الحدود البرية الطويلة بين المغرب والجزائر والمغلقة رسميا منذ 1994، عمليات تهريب، وفقا للوكالة الفرنسية.

وضبطت السلطات الجزائرية بين 2010 و2016 أكثر من 500 طن من جذور القنب، بحسب حصلية رسمية.

وفي السنة 2017 لوحدها ضبطت السلطات الجزائرية نحو 50 طنا، بحسب وزارة الدفاع.

وترتبط الجزائر والمغرب بعلاقات صعبة بسبب قضية الصحراء الغربية.

وكان المغرب استدعى في أكتوبر 2017 سفيره لدى الجزائر، احتجاجا على تصريحات لوزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل اتهم فيها شركات مغربية بـ "تبييض أموال الحشيش" في إفريقيا.

المصدر: أ ف ب

إياد قاسم