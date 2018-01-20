المتحدث باسم حملة عنان يكشف حقيقة علاقته بالإخوان

أكد حازم حسني، المتحدث باسم حملة سامي عنان، المرشح لانتخابات الرئاسة المصرية، أن المواقف الأساسية للحملة تدعم مصر وليس الإخوان، مشددا على أنه من الجهل اتهامه بالانتماء للتنظيم.

وقال حسني وهو أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة في تصريحات لـ"المصري اليوم": "توجهات حملتنا مدنية كما أعلن الفريق عنان في بيانه، فنحن شاركنا في وضع البيان وصياغة خطوطه العريضة، ومحاوره الأساسية.. ردود الفعل على ترشح عنان إيجابية حتى الآن.. ننتظر ردود الفعل السلبية.. نحن ننتظر التجريح والتشويه كما تعودنا، ولكن لن يعنينا ذلك، نحن نعمل من أجل البلد، ونعمل من أجل تنفيذ أفكارنا".

وأضاف: "أنا وجنينة (النائب الثاني لعنان) لسنا من الإخوان.. جنينة من أسرة عريقة لا تنتمي للإخوان، ومن يتهمني بأني إخواني، هم جهلة لا يعرفون تاريخي ومواقفي السابقة من الجماعة، كفى تشهيرا بي، وأنصحهم بتفقد صفحتي على (فيسبوك)، ليعلموا مواقفي من الإخوان".. "هذه كلها اتهامات لا أساس لها من الصحة، ومن يريد أن يعرف مواقفي عليه أن يقرأ ويفهم، وليس كل أحد عارض يصبح إخوانيا".. "لا أعرف من أين جاءوا باتهامنا بأننا نغازل الغرب أو الإخوان عند الحديث عن ضرورة مدنية الدولة ومراعاة الحقوق والحريات وتقاسم السلطة بين مؤسسات الدولة، هذه تصوراتنا ورؤيتنا وتعاملنا مع الوضع القائم".

وأشار حسني، ردا على سؤال حول أبرز محاور برنامج "عنان" الرئاسي، إلى أن هناك خططا كثيرة وضعت ضمن البرنامج الرئاسي، والتي لخصها المرشح للرئاسة في مشروعه أو بيانه الذي وجهه للشعب.

المصدر: المصري اليوم