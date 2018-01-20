أنقرة: أبلغنا دمشق بإطلاق عملية "غصن الزيتون" في عفرين

أعلنت الخارجية التركية، أنها أبلغت دمشق بإطلاق عملية "غصن الزيتون" اليوم السبت في عفرين شمال غربي سوريا.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قوله: "تركيا أبلغت النظام السوري في برقية مكتوبة بعملية عفرين".. "تركيا مصممة وقادرة على القضاء على أي تهديد يواجهها"، في سياق تعليقه على عملية "غصن الزيتون" التي انطلقت اليوم في مدينة عفرين السورية.

#عاجل | وزير الخارجية التركي: أبلغنا النظام السوري كتابيا بخصوص عملية #عفرين — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) ٢٠ يناير، ٢٠١٨

وكان مصدر في الحكومة التركية أشار إلى أن أنقرة أبلغت سفراء روسيا والولايات المتحدة وإيران وبريطانيا والصين وفرنسا بآخر مستجدات العملية العسكرية في عفرين.

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وأعلنت تركيا في وقت سابق من اليوم إطلاق عملية "غصن الزيتون" العسكرية "واضعة نصب عينيها وحدة أراضي سوريا وسيادتها ووحدتها السياسية وستحترم هذه المبادئ طوال فترة العملية".

وقالت الحكومة التركية: "العملية لا تستهدف أشقاءنا التركمان والأكراد والعرب في المنطقة، وإنما موجهة ضد المنظمات الإرهابية".

المصدر: الأناضول

أحمد باديان