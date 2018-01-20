موسكو تدعو إلى ضبط النفس في عفرين وتؤكد على وحدة الأراضي السورية

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلقها إزاء بدء القوات التركية عملية عسكرية في مدينة عفرين شمال غرب سوريا، ضد مواقع القوات الكردية في المدينة ومحيطها.

وذكر بيان للخارجية الروسية أن "موسكو تأكد التزامها بموقف ثابت من أجل التوصل لحلول في سوريا تقوم على أساس الحفاظ على سلامة أراضي واحترام سيادة هذا البلد".

وأشارت الخارجية إلى سعي القيادة الروسية لضمان تسوية سياسية طويلة الأجل وفقا لأحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 والاتفاقات، التي تم التوصل إليها في إطار مفاوضات أستانا بشأن مناطق خفض التصعيد في سوريا.

ودعت روسيا الأطراف المتنازعة إلى التزام ضبط النفس.

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وجددت الخارجية الروسية التأكيد على أن الهدف الأساسي للقوات الروسية المتواجدة على الأراضي السورية هو ضمان وقف إطلاق النار في مناطق خفض التصعيد، بعد مشاركتها في هزيمة التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها "داعش".

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وكانت هيئة الأركان التركية أعلنت في بيان لها، أن "قواتها قامت بتوجيه ضربات بالمدافع وقصف بالطائرات لمواقع القوات الكردية ردا على قيام قوات الاتحاد الديمقراطي الكردستاني بقصف استفزازي للجيش التركي".

المصدر: وكالات

هاشم الموسوي