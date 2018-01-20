المقاتلات التركية تقصف الوحدات الكردية في عفرين شمالي سوريا

أفادت وكالة "الأناضول"، بأن المقاتلات التركية قصفت نقطة مراقبة تابعة للوحدات الكردية في مدينة عفرين السورية المحاذية للحدود مع تركيا.

ونقلت الوكالة عن شهود عيان أنهم سمعوا مقاتلات حربية، وهي تحلق فوق أجواء قضاءي ريحانلي وقرقخان في ولاية هطاي التركية، وذلك قبل عبورها إلى الأجواء السورية لتنفذ غارات على المدينة السورية.

وبالتزامن مع ذلك، أكدت "الأناضول"، أن وحدات من "الجيش السوري الحر" بدأت دخول المناطق التي يسيطر عليها الأكراد، في عفرين، بعد تمهيد من قوات المدفعية التركية، المتمركزة على الشريط الحدودي بين ولايتي كليس وهطاي الجنوبيتين التركيتين، بقصف المواقع الكردية في المدينة بـ 10 طلقات مدفعية على فترات متقطعة منذ منتصف اليوم.

يتبع..