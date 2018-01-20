مصر.. مقتل إرهابي وتدمير عربتين وسط سيناء

تمكنت القوات المصرية من القضاء على عنصر إرهابي خطر بسيناء، بحوزته بندقية آلية وكمية من الذخائر ونظارة رؤية وأجهزة اتصال.

وحسب بيان للمتحدث العسكري، دمرت قوات الجيش الثالث الميداني عربتي دفع رباعي، ودراجة نارية، و5 أوكار بها كمية كبيرة من الاحتياجات الإدارية والوقود والمواد التي تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة.

كما تم ضبط عربة نصف نقل بها كميات كبيرة من قطع غيار الدراجات النارية، والمواد التي تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة، على أحد المعابر المؤدية إلى وسط سيناء.

وتواصل قوات الجيش الثالث الميداني جهودها، للقضاء على العناصر التكفيرية بوسط سيناء.

المصدر: بوابة الأهرام