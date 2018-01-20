شاب ملتح يطعن قاتل الداعية السعودي في غينيا حتى الموت!

تناقلت مواقع إخبارية عربية عن صحيفة فرنسية نبأ مقتل كبير الصيادين المتهم بقتل الداعية السعودي عبد العزيز التويجري في غينيا.

ويفيد تقرير أوردته صحيفة "newsdeguinee" الناطقة بالفرنسية، بأن شابا ملتحيا أقدم الخميس الماضي على قتل كبير الصيادين المتهم بقتل الداعية عبد العزيز التويجري في غينيا بسلاح ناري.

ونقلت الصحيفة عن أمارا كانتي رئيس منطقة كانتيدو جوبالاندو، تأكيده أن قاتل الداعية السعودي تلقى طعنة بسلاح أبيض من شاب ملتح استدعاه للقائه، ما تسبب بمقتله على الفور، وأنه تم تكبيل الجاني وترحيله إلى سجن مانديانا.

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وكالات