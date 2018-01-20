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إجلاء مدنيين عن الغوطة الشرقية بضمان روسي

أخبار العالم العربي

إجلاء مدنيين عن الغوطة الشرقية بضمان روسي
Reuters Khaled Al Hariri
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أعلن يوري يفتوشينكو رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا أنه تم بالتعاون مع الهلال الأحمر السوري الليلة الماضية إجلاء 10 أشخاص من مدينة دوما الخاضعة للمعارضة المسلحة في غوطة دمشق.

وذكر يفتوشينكو أن المجموعة ضمت 3 أطفال أسعفوا إلى المستشفى.

وأضاف:"نبذل قصارى الجهد لإجلاء كل المحتاجين للعلاج في الغوطة الشرقية ونقلهم إلى المستشفيات".

تجدر الإشارة إلى أن الغوطة الشرقية، هي أحدى مناطق وقف التصعيد الأربع المتفق عليها في سوريا بين الدول الضامنة وهي روسيا وتركيا وإيران.

وفي الـ29 من ديسمبر جرى أول إجلاء للمدنيين عن الغوطة الشرقية في ريف دمشق، وشملت 111 مدنيا، بعد مفاوضات طويلة ومعقدة بين الحكومة السورية والجماعات المسلحة المسيطرة على المنطقة.

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المصدر: انترفاكس

ادوارد سافين

 

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