بالفيديو.. عملية دهس جنود إسرائيليين

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة أن أحد جنوده أصيب بعملية دهس داخل منطقة الأغوار في الضفة الغربية.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن مركبة فلسطينية دهست قوة عسكرية إسرائيلية قرب موقع (قصر اليهود) في منطقة الأغوار، وأشار المصدر إلى أن سائق المركبة اعتقل وأحيل للتحقيق.

وبحسب الرواية الإسرائيلية، فإن الجنود رفضوا إدخال السائق إلى المنطقة، فرد بتنفيذ عملية الدهس، لكن السائق نفى ذلك مؤكدا أن الدهس كان عن طريق الخطأ بسبب فقدانه السيطرة على السيارة.

مصدر: وكالات