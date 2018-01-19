اعتقال صحفيين بعد تغطيتهم الاحتجاجات في السودان

أكدت "لجنة حماية الصحفيين" التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، اعتقال سبعة صحفيين من قبل السلطات السودانية مؤخرا.

وصرح شريف منصور منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اللجنة في بيان: "من خلال اعتقال وترهيب الصحفيين ومصادرة الصحف ومحاولة الرقابة على نشر الأخبار، تواصل السلطات السودانية السعي لدفع الصحفيين إلى الالتزام بالروايات الرسمية وإلا فإنهم يدفعون ثمن ذلك".

وأضاف البيان أن السلطات اعتقلت الصحفيين أثناء تغطيتهم المظاهرات في الخرطوم.

وذكرت "شبكة الصحفيين السودانيين" المستقلة أن الصحفيات الثلاث أمل هباني، ورشان أوشي، وامتنان الرضي رهن الاعتقال لليوم الثالث على التوالي، وأوقفوا أثناء تغطيتهم مسيرة احتجاجية يوم الثلاثاء الماضي في الخرطوم.

من جهتها أعلنت وكالة "رويترز" اعتقال أحد صحفييها في العاصمة السودانية، مشيرة إلى أن آخر اتصال أجرته معه في وقت مبكر من يوم الأربعاء الماضي قبل أن يتوجه لتغطية المظاهرات، التي أدت إلى اشتباكات بين الشرطة ومحتجين.

وقال متحدث باسم الوكالة: "لا نعلم ملابسات الاعتقال ونسعى للحصول على معلومات إضافية عن الموقف".

من جهتها أفادت وكالة "فرانس برس" بالقبض على مراسلها عبد المنعم أبو إدريس علي الأربعاء خلال تغطيته تظاهرات خرجت احتجاجا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية وفرقتها الشرطة السودانية.

Three journalists who were covering demonstrations against the rising food prices in Sudan were arrested as police fired tear gas to disperse protesters: AFP #NBSUpdatespic.twitter.com/8paoek8t3U — NBS Television (@nbstv) January 19, 2018

وأضافت الوكالة الفرنسية أنه تعذر الاتصال بأبو إدريس علي بعد التظاهرة وأبلغت السلطات أمس الوكالة بأنه اعتقل مع صحفيين اثنين آخرين وأنه موجود في مركز احتجاز يديره جهاز الأمن والمخابرات الوطني.

المصدر: وكالات

علي جعفر