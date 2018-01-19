بعد الإفراج عنه.. وزير سعودي يرأس وفد المملكة إلى دافوس

كشفت مصادر سعودية أن وزير الدولة إبراهيم العساف، الذي أفرج عنه بعد احتجازه في إطار حملة لمكافحة الفساد، سيرأس وفد المملكة إلى المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الأسبوع المقبل.

وكان مسؤول سعودي أفاد بأن العساف، الذي كان أيضا وزيرا للمالية وعضوا في مجلس إدارة عملاق النفط السعودي "أرامكو"، كان من بين الذين احتجزتهم وحققت معهم الهيئة الجديدة المستحدثة لمكافحة الفساد.

هذا وظهر العساف ضمن الحضور في اجتماع لمجلس الوزراء، الذي ترأسه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث أكد مصدر سعودي أنه تمت تبرئته من ارتكاب أي مخالفات واستعاد منصبيه كوزير دولة ومستشار للملك.

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يذكر أن السعودية شهدت حملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد أوقف في إطارها أكثر من 200 من المشتبه بهم، بينهم أمراء ورجال أعمال ووزراء ومسؤولون حكوميون كبار.

المصدر: رويترز

علي جعفر