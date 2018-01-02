بعد التحقيق معه.. إبراهيم العساف يظهر في جلسة لمجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان

نشرت وسائل إعلام سعودية، بينها وكالة "واس" الرسمية، صورا من جلسة لمجلس الوزراء قالت إنها انعقدت اليوم الثلاثاء ظهر فيها وزير المالية السابق، إبراهيم العساف، وهو يحضر الاجتماع.

وتوثّقت الصور العساف وهو يجلس حول طاولة الاجتماع، الذي ترأسه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وجرى بمشاركة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

ويعد هذا الظهور الأول للعساف بعد أن ذكرت مصادر إعلامية متعددة أن السلطات السعودية احتجزته في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي في إطار حملة مكافحة الفساد.

وأكدت وسائل إعلام سعودية لاحقا أن العساف، الذي تولى منصب وزير المالية في السعودية من العام 1996 إلى العام 2016، ويشغل حالية حقيبة وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء، عاد لممارسة عمله في الحكومة السعودية.

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وأوضحت صحيفة "سبق" أن هذا الظهور يأتي "بعد ثبوت براءته من التهم التي وجهت له ومغادرته فندق ريتز كارلتون مؤخرا".

وأشارت الصحيفة في هذا السياق إلى أن السلطات السعودية "لم تصدر قرار بإعفاء الوزير العساف من منصبه عقب تلقي البلاغات وبدء التحقيقات معه، وما إن ثبتت براءته حتى عاد لممارسة عمله بشكل طبيعي.

يذكر أن السعودية تشهد حملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد أوقف في إطارها أكثر من 200 من المشتبه بهم، بينهم أمراء ورجال أعمال ووزراء ومسؤولون حكوميون كبار.

وانطلقت هذه الحملة غير المسبوقة بعد إصدار العاهل السعودي، يوم الـ4 نوفمبر/تشرين الثاني، أمرا ملكيا أعلن فيه عن اتخاذ إجراءات جديدة في المملكة للتصدي للفاسدين، بما في ذلك تشكيل لجنة خاصة، برئاسة الأمير محمد بن سلمان، لتولي هذه المهمة.

وأعلنت السلطات السعودية رسميا أنها تقترح على الموقوفين والمتورطين في قضايا الفساد عقد صفقات مالية مع الحكومة مقابل تسوية أوضاعهم.

المصدر: واس + سبق + وكالات

رفعت سليمان