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السيسي: يستحيل إسقاط مصر مرة أخرى

أخبار العالم العربي

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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر بلد كبير ولا تستعاد مكانتها بالكلام، متعهدا بالحفاظ عليها، خلال كلمة في اليوم الثاني من مؤتمر "حكاية وطن".

وقال السيسي في كلمته إنه يستحيل إسقاط مصر مرة أخرى، معتبرا أن مظاهرتين أو محاصرة مجلس وزراء وبرلمان أمور يمكن أن تخرب أي بلد، مؤكدا أن ذلك لن يحدث في عهده.

وتحدث السيسي عن المؤامرات التي أحيكت لإسقاط الدولة المصرية، مشيرا إلى فترة رئاسته للمخابرات المصرية في عامي 2010-2011.

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المصدر: وكالات

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