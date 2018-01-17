عباس يعود إلى فلسطين

عاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى فلسطين، مساء الأربعاء، عقب مشاركته في أعمال مؤتمر الأزهر العالمي لنُصرة القدس.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن الرئيس محمود عباس عاد إلى أرض الوطن عقب مشاركته في مؤتمر الأزهر العالمي لنُصرة القدس، الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة، حيث ألقى كلمة سياسية هامة تناولت مجمل الأوضاع السياسية.

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وأضاف نبيل أبو ردينة أن عباس جدد فيه كلمته الموقف الفلسطيني الواضح والصريح اتجاه المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية خاصة القدس.

وطالب الرئيس الفلسطيني بخطوات عملية من أجل منع إسرائيل من مواصلة انتهاكاتها في القدس وفي عموم الأرض الفلسطينية، مؤكدا أن القدس بأمسّ الحاجة لنصرتها والوقوف معها.

ويأتي انعقاد المؤتمر الذي نظمه الأزهر الشريف بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين، في إطار سلسلة القرارات التي اتخذها شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين الدكتور أحمد الطيب، للرد على إعلان ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة وزعم أنها عاصمة لإسرائيل.

المصدر: وفا

ياسين بوتيتي