الناتو يوقع اتفاقا أمنيا مع قطر

أبرم حلف الناتو، اليوم الأربعاء، مع وزارة الدفاع القطرية اتفاقية حول تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الأمن.

وقال الناتو، في بيان نشره على موقعه الرسمي، التوقيع جرى من قبل العميد طارق خالد العبيدي، رئيس قسم التعاون العسكري الدولي في وزارة الدفاع القطرية، ونائبة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، روسا غوتيمولير، لافتا إلى أن الجانبين أكدا، خلال مراسيم إبرام الاتفاق، على "أهمية التعاون بين الناتو وقطر في إطار مبادرة اسطنبول للتعاون".

وأوضح بيان الناتو: "هذا الاتفاق في مجال الأمن يمنح قاعدة لحماية عملية تبادل المعلومات السرية، بالتوافق مع المبادئ المصدقة عليها من قبل جميع الدول الأعضاء الـ29 في الحلف".

وأشار إلى أن "مثل هذه الاتفاقات يجري التوقيع عليها من قبل الدول الشركاء للناتو التي ترغب في خوض التعاون مع الحلف"، مبينا أن "جميع الدول الـ4، المشاركة في مبادرة اسطنبول للتعاون، وهي البحرين والكويت وقطر والإمارات، أبرمت بالتالي اتفاقات منفردة مع الناتو".

وقال البيان: "إن هذا الأمر يتيح تطبيق البرامج المنفردة للشراكة والتعاون بصورة أكثر فاعلية لدول مبادرة اسطنبول مع الناتو".

المصدر: موقع الناتو

رفعت سليمان