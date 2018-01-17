البشير يوجه بحل الأزمة مع مصر

أكد الرئيس السوداني عمر البشير ثقة السودان في الدبلوماسية السودانية نحو تأسيس علاقات مع دول الجوار كافة تقوم على المصالح المشتركة و الاحترام المتبادل.

وجاءت تصريحات الرئيس السوداني لقاء عقده مساء الأربعاء ببيت الضيافة بالخرطوم، السفير عبد المحمود عبد الحليم سفير السودان بمصر، الذي أوضح أن اللقاء تناول أوضاع العلاقات السودانية المصرية حاليا والأوضاع في الإقليم والمنطقة.

وقال عبد المحمود إن عمر البشير وجه بالعمل على حل القضايا العالقة مع مصر التي استوجبت استدعاء السفير، كما اطمأن الرئيس السوداني خلال اللقاء على أوضاع الجالية السودانية بمصر.

المصدر: وكالة الأنباء السودانية

ياسين بوتيتي