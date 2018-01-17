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محمد اشتية: عباس سيدعو وزراء الخارجية الأوروبيين للاعتراف بدولة فلسطين

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محمد اشتية: عباس سيدعو وزراء الخارجية الأوروبيين للاعتراف بدولة فلسطين
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عضو اللجنة المركزية لفتح محمد اشتية
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قال عضو اللجنة المركزية لفتح محمد اشتية إن الرئيس الفلسطيني سيدعو وزراء الخارجية الأوروبيين في الاجتماع المرتقب هذا الشهر للاعتراف بدولة فلسطين على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

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وشدد محمد اشتية على أهمية خلق منهج سياسي جديد لإنهاء الاحتلال يستند على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وجاءت تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، خلال لقاء جمعه بوفد البرلمان الإسباني الذي ضم ممثلين عن الأحزاب السياسية الإسبانية، حيث دعا اشتية إسبانيا إلى الاعتراف بدولة فلسطين ودعم توجه الدول الأوروبية للاعتراف.

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وأوضح محمد اشتية أن الإدارة الأمريكية تبنت الرواية الإسرائيلية واليهودية تجاه القدس، وكذلك الأمر تجاه اللاجئين الفلسطينيين عقب قرارها تقليص نصف مساعداتها المقدمة للـ"أونروا" في محاولة لشطب التاريخ الفلسطيني تجاه إجبار 90 ألف مواطن فلسطيني على الهجرة عام 1948.

وأكد المسؤول في فتح أن تل أبيب ومن خلفها الإدارة الأمريكية الحالية تسعى إلى استدامة الاتفاقات المرحلية والمؤقتة، وفرض الأمر الواقع على الشعب الفلسطيني، مضيفا أن اجتماع المجلس المركزي حسم المرحلة الانتقالية، نحو تجسيد الدولة الفلسطينية وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه سياسيا، واقتصاديا، واجتماعيا.

المصدر: وكالة "معا"

ياسين بوتيتي

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