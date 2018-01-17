عباس: سنواصل الانضمام إلى المنظمات الدولية والإقليمية لمواجهة الاحتلال

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن فلسطين لن تتوقف عن الكفاح حتى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية بحدودها الكاملة على حدود عام 1967.

وقال عباس في كلمة ألقاها في جامع الأزهر بالقاهرة، اليوم الأربعاء، إنه لم يبق أمام الفلسطينيين إلا الرجوع إلى كل الخيارات ومن أهمها الرجوع إلى "جماهير أمتنا وهو ما بدأنا العمل عليه وبالتنسيق مع أصدقائنا في الساحة الدولية، ولن نتوقف عن الكفاح حتى ننهي الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية بحدودها الكاملة على حدود 1967".

وقال عباس إن 750 قرارا اتخذ في الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة و86 قرارا اتخذ في مجلس الأمن الدولي، ولن يطبق منها أي قرار، داعيا الأمة العربية والإسلامية للوقوف في وجه ما يحصل، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة كأعلى منظمة في العالم عجزت عن تطبيق كل هذه القرارات.

وأضاف الرئيس الفلسطيني أن قرار ترامب لن يعطي أي شرعية لإسرائيل، وهو يناقض كل القوانين والقرارات حتى القرارات الأمريكية في حد ذاتها، مشيرا إلى أن كل إدارة أمريكية جديدة تلعن ما قبلها، مؤكدا أن الولايات المتحدة لم تعد تصلح لدور الوسيط في عملية السلام.

يتبع ..