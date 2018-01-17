قصف متبادل بين الحوثيين والقوات السعودية على الحدود

نفذت طائرات التحالف العربي بقيادة السعودية سلسلة من الغارات على مواقع الحوثيين بمختلف المحافظات اليمنية، مع وقوع عمليات قصف متبادلة بين الحوثيين والجيش السعودي على الحدود.

وأفادت صحيفة "الرياض" بأن طيران التحالف نفذ اليوم الأربعاء "سلسلة غارات استهدفت مواقع وأهدافا لميليشيات الحوثي، شملت تعزيزات في طريق حيس جنوبي الحديدة، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير آليات عسكرية".

واستهدفت الغارات أيضا تجمعات للحوثيين في الجبل الأسود بمحافظة عمران، ومواقع في مديرية غمر بمحافظة صعدة، و"أهدافا متحركة" في مديرية البقع، مع تبادل للقصف المدفعي والصاروخي بين الحوثيين والقوات السعودية على الشريط الحدودي، حسب الصحيفة.

كما نقلت الصحيفة عن مصادر ميدانية أن معارك عنيفة بين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، اندلعت في مناطق أشعاب البير والصرير في ناطع، عقب هجوم شنه الحوثيون على مواقع القوات الحكومية في جبل الصرير. وحسب المصادر، أسفرت المعارك عن مقتل أكثر من 12 شخصا في صفوف الحوثيين و3 من أفراد قوات الجيش.

ويواصل الجيش اليمني التقدم في مديرية البقع، شمال محافظة صعدة بمساندة من مقاتلات التحالف العربي. وقال محافظ صعدة، اللواء هادي طرشان الوائلي، في حديث لصحيفة "الرياض": "حققت قوات الجيش الوطني والمقاومة اليمنية بإسناد من قوات التحالف العربي انتصارات عسكرية كبيرة في محور البقع شمالي صعدة وسيطرت على سلسلة جبال العليب الإستراتيجية ومنها تلة السعرة والوصول إلى سوق البقع وتحريرها بالكامل بعد معارك عنيفة".

وأضاف أن "قوات الجيش الوطني والمقاومة اليمنية وبمساندة مقاتلات التحالف العربي، تمكنت من تطهير منطقة السلامي الإستراتيجية وتأمين الخط الدولي الرابط بين الجوف والسعودية، كما تقدمت قوات الجيش أكثر من 12 كلم باتجاه مركز مديرية كتاف ووصلت إلى أسفل عقبة المليل الاستراتيجية"، لافتاً إلى استمرار التقدم.

من جهة أخرى، أفادت وسائل الإعلام التابعة للحوثيين بأن القوات السعودية قصفت بالصواريخ منطقة الدوشة بمديرية منبه الحدودية. واستهدفت مدفعية الحوثيين تجمعات للجنود السعوديين في موقع الضبعة بنجران على الحدود.

وذكرت أيضا أن مختلف المناطق بمحافظة صعدة شمال اليمن تعرضت لغارات التحالف، حيث قصفت مروحيات "الأباتشي" منطقة شجع بمديرية كتاف، كما شن الطيران غارات على منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية، ومزرعة في منطقة آل الزماح بمديرية باقم، حيث أصيب ثلاثة مواطنين بجروح.

المصدر: الرياض، المسيرة

أنطون زوييف