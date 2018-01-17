بالصور.. "داعش" درب مسلحيه على استخدام منظومات "كورنيت"

نظم تنظيم "داعش"، خلال فترة سيطرته على أجزاء من محافظة الحسكة شمال شرق سوريا، دورات لمسلحيه جرى فيها تدريبهم على استخدام منظومات مضادة للدبابات من طراز "كورنيت".

وكشفت قناة "Directorate 4" في "تلغرام" المختصة بمتابعة الأوضاع الميدانية في النقاط الساخنة أن "خبراء" التنظيم أوضحوا للمسلحين خصوصية عمل نظام توجيه الصواريخ في هذه المنظومات وأشاروا إلى النقاط الأكثر ضعفا في الدبابات التي يجب إصابتها لتدميرها .

Directorate 4/Telegram

ونشرت القناة صورا قالت إن بعضها من هذه الدورات فيما تُظهر أخرى عملية "امتحان" المسلحين في استخدام المنظومات، إلا أنها لفتت إلى أن عناصر "داعش" "لم يجدوا دبابة لتدميرها ولذا استهدفوا مقاتلين أكرادا على سقف أحد المباني".

يذكر أن محافظة الحسكة، التي يمثل الأكراد جزءا كبيرا من سكانها، شهدت معارك عنيفة خلال 2014 و2015 بين مسلحين متشددين غالبيتهم ينتمون إلى تنظيم "داعش" و"وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تمكنت من تحرير معظم أنحائها، لكن المواجهات للسيطرة على بعض المدن والقرى استمرت حتى العام 2016.

المصدر: Directorate 4 + وكالات

رفعت سليمان