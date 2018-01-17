قيادي كردي مهددا الأتراك: ستندمون لو فكرتم لوهلة باحتلال عفرين!

توعد بهجت عبدو، رئيس هيئة الدفاع والحماية الذاتية في مدينة عفرين السورية، تركيا بأنها ستندم لو فكرت في احتلال عفرين، واصفا عملياتها العسكرية في المنطقة بأنها دليل على إفلاسها.

وأعلن المسؤول الكردي السوري أن التصريحات التركية لن ترعب جماعته، مشيرا إلى أن "الدولة التركية على يقين تام أن الدخول إلى أراضي المقاطعة ليس بالأمر الهين، وأن قصفها على القرى المأهولة بالسكان ما هو إلا دليل على إفلاسها أمام مقاومة شعب عفرين".





وشدد عبدو في هذا الصدد قائلا: "كما قمنا بحماية أسوار مقاطعتنا على مدار 7 سنوات الماضية من الهجمات الإرهابية، فسوف نمضي على هذا النحو حتى النهاية".

ورأى المسؤول الكردي في عفرين أن "القصف الأخير، حاول خلاله الاحتلال التركي بث الرعب والخوف بين الأهالي لتهجيرهم من أرضهم، لكن شعبنا أثبت عن جدارة واستحقاق أنهم أصحاب الأرض وسيدافعون عنها حتى الرمق الأخير".

المصدر: عكس السير

محمد الطاهر