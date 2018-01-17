خبير عسكري مصري يكشف عن أسباب اعتراض المقاتلات للطائرات المدنية

أكد المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية في مصر هشام الحلبي أن الطائرات قبل إقلاعها من المطارات تحصل على بعض التصاريح ضمن خطة الرحلة، لتشمل مطاري الإقلاع والهبوط والمجالات الجوية.

وقال الحلبي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون"، المذاع على "on live"، الثلاثاء، إن الإمارات أكدت حصول الطائرات على كل هذه التصديقات، مضيفًا أنه في حالة خروج الطائرات المدنية عن مسارها يتم تحذيرها، وفي حالة عدم الاستجابة يتم اعتراضها.

وأضاف أن اعتراض قطر للطائرتين المدنيتين الإماراتيتين ليس قانونًيا.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي، أبلغت الاثنين، بقيام مقاتلات قطرية باعتراض طائرة مدنية ثانية خلال مرحلة هبوطها إلى مطار البحرين الدولي في رحلة اعتيادية مُجدْوَلة ومعروفة المسار ومستوفية الموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها دوليا في تكرار لتهديد سلامة الطيران المدني والخرق الواضح للقوانين والاتفاقيات الدولية.

المصدر: "صحف مصرية"