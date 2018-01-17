فيديو ينشر للمرة الأولى.. هذا ما حصل قبل اعتقال عهد بدقائق!

نشر حساب يحمل اسم الفلسطينية الأسيرة عهد التميمي، اليوم الأربعاء، فيديو يُعرض للمرة الأولى، لما قيل إنه حصل قبل دقائق من اعتقالها، وذلك بالتزامن مع انعقاد جلسة النطق بالحكم .

ويظهر في الفيديو، الذي نشر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الجنود الإسرائيليين وهم يقتحمون منزل عهد ويقومون بتصويرها بهواتفهم النقالة، وهي تصرخ وتطردهم من منزلها، وتطالبهم بوقف التصوير.

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وكانت التميمي، قد اعتقلت هي ووالدتها وابنة عمها على خلفية منعهن جنودا من الجيش الإسرائيلي الدخول إلى ساحة منزلهن في قرية النبي صالح شمال غربي رام الله.

وتطالب النيابة العسكرية الإسرائيلية بسجن التميمي، بعد تقديم لائحة اتهام ضدها وضد والدتها، تضمنت الاعتداء على جنود إسرائيليين وتعطيل عملهم، إلى جانب توجيه تهمة رشق حجارة في أحداث سابقة.

إلى ذلك، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، في كلمته خلال مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس إن: "عهد التميمي هي زهرة فلسطينية عملاقة في تاريخ النضال من أجل القضية الفلسطينية، فمنذ أن كان عمرها 6 سنوات وهي تناضل ضد الاحتلال الإسرائيلي المسلح".

وأضاف: "الآن يعاقبها الاحتلال الإسرائيلي بالاعتقال والمحاكمة الجائرة، وهي واحدة من آلاف يتعرضون لنفس الانتهاكات".

الفيديوا الذي لم ننشرة لحظة قبل ذلك أعتقال عهد #عهد_التميمىpic.twitter.com/klDU2jdDr8 — عهد التميمي (@3HDALTMEMY) 16 janvier 2018

المصدر: وكالات

رُبى آغا