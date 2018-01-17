 
مباشر

فيديو ينشر للمرة الأولى.. هذا ما حصل قبل اعتقال عهد بدقائق!

أخبار العالم العربي

فيديو ينشر للمرة الأولى.. هذا ما حصل قبل اعتقال عهد بدقائق!
AFP
عهد التميمي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jr60

نشر حساب يحمل اسم الفلسطينية الأسيرة عهد التميمي، اليوم الأربعاء، فيديو يُعرض للمرة الأولى، لما قيل إنه حصل قبل دقائق من اعتقالها، وذلك بالتزامن مع انعقاد جلسة النطق بالحكم .

ويظهر في الفيديو، الذي نشر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الجنود الإسرائيليين وهم يقتحمون منزل عهد ويقومون بتصويرها بهواتفهم النقالة، وهي تصرخ وتطردهم من منزلها، وتطالبهم بوقف التصوير.

إقرأ المزيد
عهد التميمي اليوم.. جلسة النطق بالحكم على عهد التميمي

وكانت التميمي، قد اعتقلت هي ووالدتها وابنة عمها على خلفية منعهن جنودا من الجيش الإسرائيلي الدخول إلى ساحة منزلهن في قرية النبي صالح شمال غربي رام الله.

وتطالب النيابة العسكرية الإسرائيلية بسجن التميمي، بعد تقديم لائحة اتهام ضدها وضد والدتها، تضمنت الاعتداء على جنود إسرائيليين وتعطيل عملهم، إلى جانب توجيه تهمة رشق حجارة في أحداث سابقة.

إلى ذلك، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، في كلمته خلال مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس إن: "عهد التميمي هي زهرة فلسطينية عملاقة في تاريخ النضال من أجل القضية الفلسطينية، فمنذ أن كان عمرها 6 سنوات وهي تناضل ضد الاحتلال الإسرائيلي المسلح".

وأضاف: "الآن يعاقبها الاحتلال الإسرائيلي بالاعتقال والمحاكمة الجائرة، وهي واحدة من آلاف يتعرضون لنفس الانتهاكات".

المصدر: وكالات

رُبى آغا

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة