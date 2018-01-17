أمر عاجل من النائب العام المصري بشأن محافظ المنوفية الفاسد

أمر النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، ظهر الثلاثاء، بحبس هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، ورجلي أعمال آخرين لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات.

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وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، قد باشرت تحقيقاتها مع المتهمين، في قضية رشوة. اعتبارا من ظهر الاثنين وحتى ظهر أمس الثلاثاء في جلسة تحقيق متصلة، حيث تم تشكيل فريق تحقيق من أعضاء النيابة برئاسة المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيق مع المتهمين الثلاثة.

وأسندت النيابة إلى المحافظ المتهم بارتكاب جريمة طلب وتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال الوظيفة العمومية التي يشغلها.

كما أسندت النيابة إلى رجلي الأعمال المتهمين تهمة تقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على محافظ المنوفية ورجلي الأعمال المتهمين، بعدما كشفت التحريات تورطهم في وقائع رشوة.

المصدر: "المصري اليوم"