ناجي يكشف عن لقائه بنصر الله وبحثهما استراتيجية مواجهة إسرائيل

قال الأمين العام المساعد للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة)، إنه التقى مع الأمين العام لحزب الله منذ حوالي أسبوعين في بيروت، وبحث معه استراتيجية مواجهة إسرائيل.

وأكد طلال ناجي أن حسن نصر الله أبلغ الجبهة باستعداده للسير مع أي مشروع مقاوم في سبيل فلسطين،

من جهة أخرى، دعا ناجي إلى عقد اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني خارج الأراضي الفلسطينية. وأشار إلى أن الفصائل التي قاطعت المجلس المركزي ستقاطع أيضا اجتماعات المجلس الوطني، معتبرا أنه لو انعقد المجلس خارج الأراضي الفلسطينية، لاستطاعت كل القوى المشاركة.

كما لفت إلى أن موقف الجبهة الشعبية تلتقي مع مواقف كل من حركة "الجهاد الإسلامي"، وحركة "حماس"، و"الصاعقة" بشأن المقاطعة.

واقترح ناجي عقد اجتماع في قطاع غزة أو في القاهرة أو في أي بلد عربي، مشددا على أن المطلوب اليوم قرارات على مستوى طموحات الشعب.

يذكر أن المجلس المركزي الفلسطيني كلف، يوم الاثنين الماضي، اللجنة التنفيذية بتعليق الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني معها.

المصدر: الميادين

رُبى آغا