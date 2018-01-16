بدء نزوح المدنيين عن عفرين السورية مع اقتراب عملية الجيش التركي هناك

أفادت وكالة "الأناضول" التركية مساء اليوم الثلاثاء ببدء نزوح الأهالي عن مدينة عفرين في محافظة حلب شمال سوريا.

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وذكرت أن المدنيين يغادرون عفرين "على مجموعات صغيرة" إثر إعلان تركيا نيتها في القريب شن عملية عسكرية ضد المسلحين الأكراد في المدينة.

وفي وقت سابق من اليوم توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن تقضي قوات بلاده على المسلحين الأكراد شمالي سوريا في حملة ستبدأ "في أقرب وقت" مدعومة من المعارضة السورية المسلحة لتحرير مدينتي عفرين ومنبج في ريف محافظة حلب.

وجاء هذا التصعيد على خلفية إعلان الولايات المتحدة التي تقود التحالف الدولي ضد "داعش" عن بدء تشكيل ما أسمته بـ"القوة الأمنية الحدودية" وقوامها 30 ألف مقاتل لحماية شمالي سوريا، وإخضاعها لقيادة "قوات سوريا الديمقراطية".

تركيا أعربت مرارا عن استيائها لهذه الخطوة الأمريكية، حيث تعتبر جميع هذه التنظيمات الكردية حليفة لـ"حزب العمال الكردستاني"، الذي تصنفه في خانة الإرهاب وتحاربه على مدار سنوات طويلة.

المصدر: الأناضول

رفعت سليمان