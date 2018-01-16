 
مباشر

السعودية.. مقتل مطلوب خطير

أخبار العالم العربي

السعودية.. مقتل مطلوب خطير
@spagov
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jr2f

قال مصدر مسؤول برئاسة أمن الدولة في السعودية، مساء الثلاثاء، إن قوات الأمن تمكنت من تصفية مطلوب للعدالة متورط بعدد من الجرائم الإرهابية.

وأفاد المسؤول السعودي بأن قوات الأمن رصدت مساء الاثنين شخصا متورطا بعدد من الجرائم الإرهابية يدعى عبد الله بن ميرزا علي القلاف (سعودي الجنسية) بالقرب من مزرعة تقع بين بلدتي العوامية والقديح ‏مستقلا سيارة فضية اللون تحمل لوحات غير صحيحة.

وأضاف أنه عند محاولة استيقافه من قبل رجال الأمن رفض الاستجابة وبادر بإطلاق النار، مشيرا إلى أن عناصر الشرطة تعاملت مع الحادثة وتمكنت من تصفية.

وصرح المسؤول برئاسة أمن الدولة أن قوات الأمن ظبطت داخل السيارة سلاح رشاش من نوع كلاشنكوف، مسدس جلوك عيار 9 ملم، 94 طلقة رشاش، 14 طلقة مسدس، بدلة عسكرية، و4 أقنعة للوجه.

المصدر: واس

ياسين بوتيتي

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة