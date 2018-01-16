السعودية.. مقتل مطلوب خطير

قال مصدر مسؤول برئاسة أمن الدولة في السعودية، مساء الثلاثاء، إن قوات الأمن تمكنت من تصفية مطلوب للعدالة متورط بعدد من الجرائم الإرهابية.

وأفاد المسؤول السعودي بأن قوات الأمن رصدت مساء الاثنين شخصا متورطا بعدد من الجرائم الإرهابية يدعى عبد الله بن ميرزا علي القلاف (سعودي الجنسية) بالقرب من مزرعة تقع بين بلدتي العوامية والقديح ‏مستقلا سيارة فضية اللون تحمل لوحات غير صحيحة.

وأضاف أنه عند محاولة استيقافه من قبل رجال الأمن رفض الاستجابة وبادر بإطلاق النار، مشيرا إلى أن عناصر الشرطة تعاملت مع الحادثة وتمكنت من تصفية.

وصرح المسؤول برئاسة أمن الدولة أن قوات الأمن ظبطت داخل السيارة سلاح رشاش من نوع كلاشنكوف، مسدس جلوك عيار 9 ملم، 94 طلقة رشاش، 14 طلقة مسدس، بدلة عسكرية، و4 أقنعة للوجه.

صرح مصدر مسؤول برئاسة أمن الدولة بأنه نتيجة لعمليات الرصد والمتابعة الأمنية للعناصر الإرهابية ببلدة العوامية بمحافظة القطيف، فقد رصدت الجهات الأمنية مساء يوم الاثنين الموافق 28 / 4 / 1439هـ المطلوب لتورطه بعدد من الجرائم الإرهابية / عبدالله بن ميرزا علي القلاف ( سعودي الجنسية ) pic.twitter.com/FQiiaIg1y7 — واس (@spagov) 16 января 2018 г.

فيما لم يصب أحد من المارة أو رجال الأمن بأي أذى ولله الحمد، وقد ضبط داخل السيارة على :

1 - سلاح رشاش كلاشنكوف.

2 - مسدس جلوك عيار ( 9 ) ملم.

3 - عدد ( 94 ) طلقة رشاش.

4 - عدد ( 14 ) طلقة مسدس.

5 - مانع وميض.

6 - حامل معدات.

7 - بدلة عسكرية.

8 - عدد ( 4 ) أقنعة وجه. pic.twitter.com/G5WFdtphfS — واس (@spagov) 16 января 2018 г.

و #رئاسة_أمن_الدولة إذ تعلن عن ذلك لتؤكد بأنها مستمرة في متابعة هذه العناصر الإجرامية وكل من تسول له نفسه الإخلال بالنواحي الأمنية بمثل تلك الأنشطة الإرهابية وردعه ودرء شره بمشيئة الله ،، والله الهادي إلى سواء السبيل.#واسpic.twitter.com/8lPsqpFQy1 — واس (@spagov) 16 января 2018 г.

المصدر: واس

ياسين بوتيتي