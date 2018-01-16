البحرين تشكو قطر بعد اعتراضها طائرتين إماراتيتين

بعثت المنامة إلى منظمة الطيران المدني الدولية (إيكاو) بتقرير مفصل حول اعتراض مقاتلات قطرية طائرتين مدنيتين إماراتيتين.

وجاء الإعلان عن ذلك على لسان محمد ثامر الكعبي وكيل وزارة المواصلات والاتصالات لشؤون الطيران المدني البحريني، الذي وصف الحادث بـ"الخطير".

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وأشار الكعبي إلى التنسيق بين البحرين ودولة الإمارات وجميع الجهات المعنية بسلامة الطيران في هذا الإطار، معربا عن أمله في أن تولي هذه الجهات لهاتين الحادثتين الاهتمام الذي تستحقانه.

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وجاء في بيان أصدرته هيئة شؤون الطيران المدني في البحرين، أن الحادثة الأولى وقعت "في تمام الساعة 9:35 بالتوقيت المحلي، حيث قامت مقاتلتان عسكريتان تابعتان لدولة قطر قادمتان من المجال الجوي القطري، بقطع مسار طائرة الخطوط الجوية لطيران الإمارات رحلة رقم EK837 من طراز بوينغ 777 القادمة من مطار دبي الدولي متجهة إلى مطار البحرين الدولي وتسلك الممر الجوي UP 669 في رحلة اعتيادية مجدولة ومستوفية كافة الاشتراطات".

أما الحادثة الثانية فوقعت في تمام الساعة 10:21 صباحا بتوقيت البحرين، حيث تتبعت مقاتلات قطرية الرحلة رقم EY23B المتجهة من أبو ظبي إلى البحرين التي نفذتها طائرة تابعة لشركة طيران الاتحاد الإماراتية حوالي 3 أميال.

المصدر: وكالات