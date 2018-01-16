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رأي .. مهمة "معتقل الخمس نجوم" في السعودية انتهت

أخبار العالم العربي

رأي .. مهمة
AFP
فندق ريتز كارلتون الرياض
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رأى الإعلامي السعودي المعروف جمال خاشقجي، أن مهمة فندق ريتز الرياض كمعتقل من درجة الخمس نجوم قد انتهت.

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وأشار خاشقجي إلى أن هذا الفندق سيعود إلى طبيعته قريبا، مضيفا بلهجة ملطفة أن الفندق قد يصبح معلما سياحيا على خلفية هذا الحدث.

المصدر: تويتر

محمد الطاهر

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