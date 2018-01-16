رأي .. مهمة "معتقل الخمس نجوم" في السعودية انتهت

رأى الإعلامي السعودي المعروف جمال خاشقجي، أن مهمة فندق ريتز الرياض كمعتقل من درجة الخمس نجوم قد انتهت.

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وأشار خاشقجي إلى أن هذا الفندق سيعود إلى طبيعته قريبا، مضيفا بلهجة ملطفة أن الفندق قد يصبح معلما سياحيا على خلفية هذا الحدث.

ريتز الرياض انتهت مهمته كمعتقل ٥ نجوم ويعود فندقا قريبا ، بدأ يستقبل حجوزات من منتصف فبراير، قد يصبح معلم سياحي خاصة لو كتب على الغرف والأجنحة هنا اعتقل فلان من يوم كذا لكذا ، وهنا جرى التحقيق مع علان . pic.twitter.com/UtDKBGjMXn — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) January 15, 2018

المصدر: تويتر

محمد الطاهر