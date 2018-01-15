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العبادي ويلدريم يؤكدان أهمية التعاون في مكافحة الإرهاب

أخبار العالم العربي

العبادي ويلدريم يؤكدان أهمية التعاون في مكافحة الإرهاب
thenewkhalij.org
رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، ونظيره التركي، بن علي يلدريم
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بحث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الاثنين مع رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا وقضايا إقليمية تهم البلدين.

وذكرت وكالة "الأناضول" أن يلدريم والعبادي أكدا في مكالمة هاتفية اليوم على أهمية التعاون في مكافحة المنظمات الإرهابية وعلى رأسها "حزب العمال الكردستاني" و"داعش".

بدوره، نقل المكتب الإعلامي للعبادي أن يلدريم قدم التعزية للعراق حكومة وشعبا بالتفجير الإرهابي، الذي وقع منطقة ساحة الطيران ببغداد، مؤكدا "على أهمية التعاون للقضاء عليه".

وأضاف أن الجانبين بحثا "ملف إدارة المياه المشتركة بين البلدين"، وشددا على "ضرورة تزويد العراق بما يحتاجه من مياه".

كما أكدا "أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين ومساهمة الشركات التركية في إعمار العراق والاستثمار".

وبحثا أيضا "التعاون في ملف الطاقة والتفاهمات بين البلدين في المجالات الأخرى، وملف محاربة الإرهاب، والحفاظ على وحدة الاراضي السورية".

ويأتي حوار الجانبين الهاتفي، إثر التفجير الذي شهدته العاصمة العراقية بغداد صباح الاثنين في ساحة الطيران وسط المدينة وأسفر عن مقتل 16 شخصا وإصابة 65 آخرين.

المصدر: الأناضول + المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي

رفعت سليمان

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