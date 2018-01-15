الجعفري يؤكد ارتفاع عدد طالبي التأشيرة العراقية

كشف وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري عن "إقبال شديد" على تأشيرات الدخول إلى العراق مشيرا إلى ارتفاع طلبات الحصول عليها إلى ثلاثة ملايين خلال العام الماضي.

ودعا وزير الخارجية العراقي الدول الأخرى إلى افتتاح قنصلياتها لدى العراق، لافتا إلى "استمرار الحملة الشعواء على العراق عموما وضد الحشد الشعبي خاصة".

واعتبر الجعفري أنه على العراقيين أن يبددوا هذه الاتهامات و"ننقل لهم صورا واضحة عن الحشد وخصوصا في تعامله مع النازحين".

وختم بالقول: "أنا أن تجربة القوات العراقية والحشد الشعبي يجب أن تدرس باعتبارها ضمت كل العراقيين".

المصدر: وكالات

نادر همامي