"ريتز كارلتون" في الرياض يعيد استضافة نزلائه

من المتوقع أن يعيد فندق "ريتز كارلتون" في الرياض قبول الحجوزات واستضافة النزلاء الشهر المقبل، بعد أن أوقفت فيه السلطات السعودية مسؤولين وأمراء ورجال أعمال متهمين بالفساد.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر في الفندق، أن "التحضيرات في الفندق مستمرة لإعادة فتح الأبواب في فبراير/شباط لكننا لا نعرف متى بالضبط"، فيما يتيح موقع الفندق حجز الغرف فيه ابتداء من ليلة 14-15 فبراير/شباط المقبل.

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والجدير بالذكر، أن السلطات السعودية أطلقت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حملة لمكافحة الفساد، تم خلالها توقيف أكثر من 200 شخص، بينهم شخصيات رفيعة المستوى، وضعتهم قيد الإقامة الجبرية في الفندق المذكور.

وبين أبرز الموقوفين، كان الأمير الوليد بن طلال الذي غادر الفندق في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، وثلاثة من أبناء الملك الراحل عبدالله، بمن فيهم الأمير متعب الذي تم إطلاق سراحه لقاء مليار دولار، حسب تقارير الإعلامية.

المصدر: فرانس برس

أنطون زوييف