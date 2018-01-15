إيقاف جميع الرحلات في مطار معيتيقة بطرابلس بعد هجوم مسلح
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ذكرت مواقع إخبارية محلية أن اشتباكات اندلعت صباح الاثنين في محيط مطار معيتيقة بالعاصمة الليبية طرابلس، فيما ذكر موقع لقوة الردع الخاصة أن المطار تعرض لهجوم مسلح.
وتحدث أحد المصادر عن مقتل أحد عسكريي قوة الردع وإصابة آخر، مشيرا إلى أن جميع الرحلات المتجهة من وإلى المطار قد تم إيقافها بسبب هذه الاشتباكات التي لم تعرف حتى الآن ملابساتها.
المصدر: موقع قوة الردع الخاصة في الفيسبوك
محمد الطاهر
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