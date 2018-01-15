البنك الدولي ينتظر التحرك المصري تجاه "سد النهضة"

كشفت مصادر بالبنك الدولي أن وزارة الخارجية المصرية أبلغتها بشكل غيررسمي بمقترح القاهرة حول دخول «البنك الدولي» كطرف ثالث في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بـ«سد النهضة»

وأضافت المصادر الأحد، أن البنك الدولي في انتظار إرسال هذا الطلب من الدول الثلاث ذات الشأن، وإنه لن يتم البت في هذا الطلب إلا بعد إرساله رسميا وبموافقة الدول المعنية.

الجدير بالذكر أن سامح شكري، وزير الخارجية المصري، قام بزيارة العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، في نهاية شهر ديسمبر الماضي، التقى خلالها نظيره الإثيوبي، واقترح عليه دخول البنك الدولي كطرف له رأي محايد وفاصل، في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بالسد.

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وأوضحت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أثناء الزيارة، أن «شكري لفت إلى ما يتمتع به البنك الدولي من خبرات فنية واسعة، ورأي فني يمكن أن يكون مُيسرا للتوصل إلى اتفاق داخل أعمال اللجنة الثلاثية، وأن القاهرة تثق في حيادية البنك الدولي وقدرته على الاستعانة بخبراء فنيين على درجة عالية من الكفاءة«.

المصدر: "المصري اليوم"