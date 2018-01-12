أثيوبيا: موقفنا في مفاوضات سد النهضة لم يتغير

كشف وزير المياه والري الإثيوبي، سلشي بقل، أن المفاوضات حول سد النهضة ترتكز على الاستخدام العادل للمياه.

وجاءت تصريحات الوزير الإثيوبي خلال استعراض أداء الوزارة أمام البرلمان، اليوم الجمعة.

وقال "سلشي": "على الرغم من ضغوط القوى الخارجية فإن مرحلة بناء السد قد بلغت نسبة 63.87 %.

وأشار الوزير الإثيوبي إلى ان موقف إثيوبيا أثناء المفاوضات الجارية حول السد مع دول المصب لم يتغير".

المصدر: وكالة الأنباء الإثيوبية

ياسين بوتيتي