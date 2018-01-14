الرقابة الإدارية المصرية توقف محافظ المنوفية بتهمة الفساد

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية المصرية توقيف هشام عبد الباسط محافظ المنوفية ورجلي أعمال بتهمة الفساد، وذلك قبل ساعات من زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمحافظة.

ونقل موقع "اليوم السابع" الإلكتروني عن مصادره أن المحافظ "متهم بتلقي رشوة قدرها مليوني جنيه، ومتواجد حاليا داخل مقر الرقابة الإدارية، وسيتم عرضه خلال ساعات على نيابة أمن الدولة للتحقيق".

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وأشار الموقع إلى أنه تم توقيف عبد الباسط واثنين من رجال الأعمال في مدينة السادات في المنوفية على خلفية تخصيص قطعة أرض لأحد رجال الأعمال.

وذكرت المصادر، أنه تمت متابعة القضية من الرقابة الإدارية، وجرى تسجيل المكالمات الهاتفية بين عبد الباسط واثنين من رجال الأعمال.

وأشارت إلى أن الرقابة الإدارية "تمكنت من الكشف عن العديد من حالات الفساد المتورط فيها عبد الباسط، وسيتم مواجهته بها خلال التحقيق الذي سيوكل للنيابة العامة".

المصدر: المصري اليوم + اليوم السابع

قدري يوسف