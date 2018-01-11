المؤبد لمسؤول مصري لتلقي رشوة

قضت محكمة جنايات الجيزة، جنوب القاهرة، اليوم الخميس، بالسجن المؤبد لمستشار وزير المالية المصري وتغريمه 100 ألف جنيه بعد اتهامه في قضية رشوة.

وتضمن قرار الإحالة، المتهم "طارق ف." مستشار وزير المالية للضرائب العقارية، و"محمود. أ" رئيس مجلس إدارة شركة "ستار لايت للتنمية العقارية والسياحية"، و"أمل. ع" مفتش بالإدارة المركزية للتفتيش الضريبي بمصلحة الضرائب، و"الناصر ج." محاسب.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، قد وجهت للمستشار، تهمة تقاضي المال على سبيل الرشوة، مقابل الإخلال بواجبات وظيفته.

كما نسبت النيابة للمتهمين الآخرين تهمة عرض رشوة مالية على موظف، بقصد الإخلال بواجبات الوظيفة، والتوسط في عرض رشوة مالية على موظف.

المصدر: الأهرام

رُبى آغا