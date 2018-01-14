بيرو.. مقتل شخصين وفقدان 17 آخرين جراء زلزال هز جنوبي البلاد

قتل شخصان وأصيب العشرات بجروح فضلا عن فقدان 17 شخصا جراء زلزال بشدة 7.1 درجة ضرب المناطق الساحلية جنوبي بيرو صباح اليوم الأحد.

وأفادت وكالة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن بؤرة الزلزال كانت تقع في المحيط الهادي على مسافة 40 كلم عن بلدة أكاري البيروفية وعلى عمق 36 كلم.

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وأوردت السلطات البيروفية أن شخصا في الـ55 من عمره لقي مصرعه جراء سقوط صخرة عليه في بلدة ياوكا، كما سجل مقتل شخص ثان في بلدة بيلا أونيون.

خورخي تشافيز رئيس معهد بيرو للدفاع المدني، ذكر أن الزلزال خلف 65 مصابا، فيما أعلنت وزارة الصحة البيروفية فقدان 17 شخصا بعد انهيار منجم غير شرعي شرقي مدينة تشالا الساحلية إثر الزلزال.

وأسفرت الهزة الأرضية كذلك عن انقطاع الكهرباء عن عدد من مدن البلاد، وانهيار الكثير من الطرقات العامة والمنازل المبنية من الطوب.

المصدر: رويترز

قدري يوسف