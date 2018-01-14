الصدر ينتقد العبادي ويصف تحالفه مع "الفتح" بالبغيض والطائفي المقيت

انتقد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تحالف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وائتلاف "الفتح"، واصفا الاتفاق بـ"البغيض والطائفي المقيت".

وقال الصدر في بيان خاطب فيه الشعب العراقي ونشره على الموقع الرسمي للتيار الصدري: "أعزي شعبي المجاهد الصابر لما آلت إليه الاتفاقات السياسية البغيضة من تخندقات طائفية مقيتة لتمهد عودة الفاسدين مرة أخرى، وقد عرض علينا الالتحاق ورفضنا ذلك رفضا قاطعا".

"العجب كل العجب مما سار عليه الأخ العبادي الذي كنا نظن به أنه أول دعاة الوطنية والإصلاح... فعظم الله أجر الدعاة، وعظم الله أجر كل نابذ للطائفية والتحزب".

"أعلن أنني لن أدعم سوى القوائم العابرة للمحاصصة، والتي يكون أفرادها من التكنوقراط المستقل، بعيدة عن التحزب والتخندق الطائفي لتقوية الدولة العراقية الجديدة. هذا ما سنعلن عن تفاصيله لاحقا".

وفي وقت سابق من اليوم أعلن محمود الربيعي عضو المكتب السياسي لحركة "عصائب أهل الحق" المنتمية إلى "الحشد الشعبي العراقي" عن التوقيع على اتفاق تحالف "نصر العراق" بين ائتلافي "الفتح" و"النصر"، الذي يقوده رئيس الوزراء العراقي.

ومن المتوقع أن يخوض التحالف الجديد قوة واحدة الانتخابات البرلمانية المقبلة.

المصدر: موقع التيار الصدري + السومرية نيوز

رفعت سليمان