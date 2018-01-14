الإعلام الحربي التابع لحزب الله ينشر صورة لنصرالله ومغنية من داخل تل أبيب

نشر الإعلام الحربي التابع لحزب الله اللبناني، صورة لأحد الأشخاص من داخل مدينة تل أبيب يحمل بيده صورة للأمين العام للحزب حسن نصر الله والقائد الميداني عماد مغنية الذي قتل في دمشق.

وعلق الإعلام الحربي على الصورة التي نشرها على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "صور أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله والشهيد القائد عماد مغنية في شارع نفتالي هرتس إيمبر في تل أبيب".

ولم يصدر عن الجانب الإسرائيلي أي تعليق. وكان نصر الله قد وعد في وقت سابق أن المقاومة سوف تدخل مدينة القدس، خلال هذه الحقبة الزمنية.

صور لامين عام حزب الله السيد حسن #نصرالله والشهيد القائد عماد مغنية في شارع "نفتالي هرتس إيمبر" في #تل_أبيب#الاعلام_الحربي_المركزيpic.twitter.com/LpiXKpNqbd — الإعلام الحربي المركزي (@C_Military1) 14 janvier 2018

المصدر: الإعلام الحربي

رُبى آغا