غارات تركية على مواقع الأكراد السوريين في عفرين

أفادت وكالة أناضول التركية أن القوات التركية استهدفت، فجر اليوم الأحد، بالمدفعية، مواقع وحدات حماية الشعب الكردية في مدينة عفرين بريف محافظة حلب السورية.

وأضافت أن الوحدات التركية المتمركزة قرب الحدود السورية في ولاية هطاي جنوب البلاد، كثفت قصفها المدفعي لمواقع الأكراد، وأطلقت 40 قذيفة مدفعية باتجاه مناطق حول مدينة عفرين.

وذكرت الوكالة أن القصف بدأ منذ ظهر أمس السبت، وسمعت أصوات الانفجارات من المناطق التركية المتاخمة للحدود السورية.

وتزامن هذا القصف مع تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مفاده أن الجيش التركي قد يبدأ حملة عسكرية خلال أسبوع في منطقتي عفرين ومنبج اللتين تسيطر عليهما وحدات حماية الشعب الكردية

وأضاف أن الولايات المتحدة قد أرسلت للأكراد في سوريا 4,9 ألف شاحنة ونحو ألفي طائرة تحمل السلاح. وكانت أنقر قد نددت أكثر من مرة بدعم واشنطن العسكري لوحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها تركيا منظمة إرهابية مرتبطة بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

المصدر: الأناضول + نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا