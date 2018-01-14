الإفراج عن طبيب أوكراني مختطف في ليبيا

أفادت السفارة الأوكرانية في تونس على موقعها الإلكتروني، أنه تم الإفراج عن طبيب أوكراني اختطف في ليبيا.

إقرأ المزيد

وكان الطبيب يعمل وفق الاتفاق الخاص بمدينة سبها الليبية. وتم اختطافه من قبل أعضاء إحدى المجموعات المحلية المسلحة منذ عدة أيام.

وجاء في بيان صدر عن السفارة: "تم الإفراج عنه بفضل الاتفاقات التي توصل إليها الدبلوماسيون الأوكرانيون أثناء المفاوضات مع زعماء القبائل المحلية".

ودعت السفارة الأوكرانية جميع مواطنيها المتواجدين في ليبيا لمغادرتها فورا بسبب صعوبة تسوية مسائل من هذا النوع بالطرق الدبلوماسية في ظروف الوضع المعقد القائم في البلاد.

ولم يكن هذا أول حادث لاختطاف المواطنين الأجانب في ليبيا. ففي سبتمبر/أيلول عام 2017 قام المسلحون باختطاف ايطاليين وكندي. وتم الإفراج عنهم بعد شهرين.

المصدر: نوفوستي