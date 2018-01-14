الجيش الإسرائيلي يعلن تدميره "نفق للإرهاب" عبر حدود غزة مع إسرائيل ومصر

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه دمر نفقا استخدم عبر حدود غزة وإسرائيل ومصر لتنفيذ الهجمات على الأراضي الإسرائيلية، وأن النفق كان يعود لحماس التي تدير القطاع.

ووصف جوناثان كونريكوس المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي النفق بأنه "كان نفقا للإرهاب" وحفر بطول 1,5 ألف متر منها 180 مرّت تحت معبر كرم أبو سالم الحدودي إلى إسرائيل ومنها إلى مصر.

وأضاف: "ربما يكون النفق قد استخدم كذلك في تهريب الإرهابيين من قطاع غزة إلى مصر لمهاجمة أهداف إسرائيلية هناك".

RT

كما رحب وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بعمل الجيش، مؤكدا في حديث متلفز عزم إسرائيل على تدمير جميع أنفاق حماس قبل نهاية العام.

وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حماس بعد استهداف النفق، من أن إسرائيل "سترد بقوة أكبر" إذا استمرت الهجمات الصاروخية على أراضيها.

يوئاف غالنت عضو مجلس الوزراء الأمني المصغر في إسرائيل، قال لراديو الجيش الإسرائيلي، إن بلاده "لا تتطلع للمواجهة مع حماس، لكنها لن تقبل بواقع يتضرر فيه الإسرائيليون ويتعرضون لإطلاق النار".

من جهتهم، ذكر سكان غزة أن طائرات إسرائيلية قصفت إحدى المناطق شرقي بلدة رفح جنوبي غزة على الحدود مع مصر وإسرائيل في وقت متأخر من ليلة السبت.

وخلال آخر حرب في غزة عام 2014، استخدمت حماس عشرات الأنفاق لمهاجمة القوات الإسرائيلية وهددت البؤر الإسرائيلية قرب الحدود.

وفي هذه الأثناء، تعكف إسرائيل على نصب جدار تحت الأرض مزود بأجهزة استشعار على طول الحدود مع غزة والبالغ 60 كيلومترا على أن تنجز المشروع بحلول منتصف 2019 وبكلفة قدرها 1.1 مليار دولار.

المصدر: رويترز + وكالات

نادر همامي، قدري يوسف