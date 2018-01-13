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الجيش الإسرائيلي يستهدف موقعا جنوبي رفح

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الجيش الإسرائيلي يستهدف موقعا جنوبي رفح
Reuters Ibraheem Abu Mustafa
صورة لتفجير في رفح (عام 2015)
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أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته استهدفت مساء اليوم ما وصفه بـ"موقع للبنية التحتية الإرهابية" جنوبي رفح في قطاع غزة.

وأضاف في بيان مقتضب على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "قبل قليل استهدف جيش الدفاع الإسرائيلي موقعا تابعا للبنية التحتية الإرهابية باستخدام طائرات مقاتلة في جنوبي رفح المحاذية للحدود بين قطاع غزة ومصر".

وحمل الجيش الإسرائيلي حركة "حماس"، التي وصفها بـ"التنظيم الإرهابي"، كامل المسؤولية عن كل الأنشطة الجارية داخل غزة والعمليات المنفذة من القطاع.

ولم يحدد البيان موقع الغارة، إلا أن وكالة "معا" الفلسطينية ذكرت أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف نفقا إلى الشرق من معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة بطائرة استطلاع قبل أن يستهدف ذات المكان بصاروخ واحد بواسطة طائرات "LF-16".

وأضافت الوكالة أن الغارة تزامنت مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء مدينة رفح.

وقبيل القصف أصدر الجيش الإسرائيلي قرارا بإغلاق معبر كرم أبو سالم غدا الأحد دون تحديد الأسباب.

المصدر: تويتر + معا

رفعت سليمان

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