تركيا تتوعد بالرد على الهجمات من سوريا والعراق

توعد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اليوم السبت بالرد على الهجمات والاعتداءات التي تستهدف تركيا ومواطنيها عبر حدودها مع سوريا والعراق.

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وقال يلدريم، في كلمة ألقاها خلال المؤتمر العام السادس لفرع حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا بولاية نيدة: "ينبغي أن يعلم الجميع أن الهجمات والاعتداءات الموجهة ضد تركيا ومواطنيها عبر حدودها الجنوبية لن تبقى دون رد".

"سيتم الرد بالمثل على الذين يحاولون إلحاق الضرر ببلادنا من الداخل والخارج عبر الإرهاب".

وأكد يلدريم أن تركيا ستواصل نموها وستوحد قوتها عبر التوافق والتحالف الوطني، وختم بالقول: "الأعمال الهدامة والنقدية التي يقوم بها الآخرون لن تثنينا أبدا عن مواصلة طريقنا".

المصدر: الأناضول

رفعت سليمان