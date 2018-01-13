الجيش التركي يقصف مواقع "وحدات حماية الشعب" الكردية في منطقة عفرين شمال غرب سوريا

قصفت القوات التركية منطقة خاضعة لسيطرة "وحدات حماية الشعب" الكردية قرب مدينة عفرين شمال غربي سوريا.

وذكرت قناة NTV التلفزيونية التركية، اليوم السبت، أن نحو 10 قذائف مدفعية تم إطلاقها على الأراضي السورية، وذلك ردا على قصف أراضي تركية على الحدود مع تركيا من المنطقة المذكورة.

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فيما قال مصدر ميداني كردي لوكالة "سبوتنيك"، إن "الجيش التركي قصف بالمدفعية قرى ملا خليلا ودير بلوط وإيسكا، وشاديرة، وباصوفان، وبرج سليمان، وجلمة بريف عفرين، ما تسبب بأضرار مادية بهذه القرى". ولفت المصدر إلى أن القصف "لا يزال مستمرا".

وكانت أنقرة قد انتقدت مرارا الولايات المتحدة على دعمها لـ"وحدات حماية الشعب" التي تعتبرها تركيا تنظيما إرهابيا على صلة بحزب العمال الكردستاني المحظور.

المصدر: وكالات

قدري يوسف