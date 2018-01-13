الناطق باسم فتح لـ"RT": اجتماع مركزية منظمة التحرير الفلسطينية في غاية الأهمية

قال الناطق باسم حركة فتح أسامة القواسمي في حديث لـ"RT" إن اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية غدا في غاية الأهمية في فترة تعد هامة في مسيرة النضال الوطني الفلسطيني.

وأضاف القواسمي أن القرارات التي ستصدر عن هذا الاجتماع تعد ملزمة لجميع أطر العمل الوطني وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية.

وأكد أن هذا الاجتماع سيكون ردا على قرار الرئيس الامريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل.

ويلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمة "هامة" في افتتاح الاجتماع الذي يستمر ليومين، تتعلق بمجمل التطورات المتعلقة بالقرار الأميركي إزاء القدس، بحسب وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".

المصدر: RT

سامي أبودياب